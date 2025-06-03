«Цели Киева не достигнуты – готовятся новые теракты» – Клинцевич знает, как «похоронить» Украину

Атака стратегических аэродромов России не принесла Киеву желаемых результатов, поэтому в скором времени возможны повторные диверсии.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мы эту боль не почувствовали, мы сказали – нет, никаких 30-дневных перемирий, вот наш меморандум, вперед… действовать по нему. Так что, скорее всего, на этой неделе будут повторные демонстрационные действия со стороны Украины . Как бы это жутко ни звучало, эти 5 грузовиков, возможно, они не последние, какие-то еще попытки будут», – сказал Клинцевич.

«Они совместно с британцами, с европейцами рассчитывают над следующей логикой – что с русскими можно разговаривать только через боль. И Зеленский об этом сказал в Вильнюсе, что русские должны почувствовать боль в глубине, и тогда они готовы будут к дипломатии.

«И вот тогда, мне так кажется, возникает окно возможности для ответного, значит, удара. Все понимают, все там, конечно, мечтают о тактическом ядерном оружии.

Наше политическое руководство сейчас находится в дилемме: сделать какой-то красивый жест, разрушить какое-то здание, немножко успокоить граждан России, создать красивую картинку. Либо сделать что-то менее яркое, но более эффективное с точки зрения сопротивления противника.

Уничтожение административного здания в центре города, ну, ровным счетом ничего не даст, кроме негатива в мировых СМИ, нас будут по этому поводу полоскать. И самое главное, уничтожить здание так, чтобы не пострадал кто-то рядом, очень сложно.

И когда мы призываем руководство это сделать, потому что кто-то на себя возьмет этот грех, эту историю. А когда ты принимаешь решение, это по-другому.

Я достоверно знаю, что 10-15 точечных ударов могут похоронить украинскую энергетику, когда придется глушить атомные электростанции и так далее», – подытожил эксперт.