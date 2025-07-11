Царёв: Продолжение войны – вопрос личной безопасности политиков ЕС

Максим Столяров.  
11.07.2025 17:33
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Украина


Европейские политики искренне хотят продолжения войны с Россией, потому что она избавляет их от ответственности и позволяет зарабатывать.

Об этом на канале «Книжный день Центр» заявил бывший депутат Верховной рады, политик Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейские политики искренне хотят продолжения войны с Россией, потому что она избавляет их от...

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«Трамп требует отчисления в НАТО 5% от ВВП. Это сумма где-то триллион двести долларов. Это очень большая сумма. Разница между тем, что платится сейчас и будет платиться потом – 640 миллиардов долларов в год. Это для ЕС чудовищные деньги.

А если война закончится, им придётся тратить на оборону, либо им придётся менять риторику по отношению к России, договариваться, учитывать интересы России – это кардинально поменять вообще всю политику.

А на Западе ведь как меняется политика? Там так не работает. Там убирают одно лицо, ставят другое лицо. Поэтому это вопрос личного выживания», – отметил Царев.

«Пока идёт война, руки у России связаны, с Россией можно не считаться. Россию можно дальше, в общем-то, преследовать, как и сейчас. И всё хорошо, увеличивать деньги на оборону или нет.

Если Европа будет платить эти деньги, это кардинально скажется на уровне жизни в ЕС. Поэтому вопрос в деньгах, вопрос в личных гарантиях, в личной безопасности. Ну и пока идет война, они все продолжают зарабатывать.

Они все время заявляют, уже не стесняются, что они требуют, чтобы война продолжалась. Они уже даже перестали стесняться», – добавил экс-депутат.

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