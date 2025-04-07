«Будущая добыча крупных держав»: ЕС распадётся в ближайшие десять лет – Бортник

Вадим Москаленко.  
07.04.2025 18:09
  (Мск) , Киев
Просмотров: 811
 
Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Украина, Финансы, Экономика коллапса


В условиях торговой войны с США, Евросоюз обречён на отток капитала и дальнейший распад.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В условиях торговой войны с США, Евросоюз обречён на отток капитала и дальнейший распад....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Британцы в этой ситуации оказываются вне мирного процесса, потому что их попытка и приезд на прошлой неделе, рекогносцировочной французско-британской миссии с целью рассмотрения возможности размещения на территории Украины миротворческого контингента, пока дает нулевой эффект.

Все равно эти страны не готовы без поддержки США отправлять эти контингенты на Украину», – сказал Бортник.

«Цель Европы в этом процессе – это сохранение максимально длительного американского присутствия в Европе для экономии собственных средств. Европе тоже нужна реиндустриализация, иначе Европа просто станет экономической добычей, геоэкономической добычей ключевых глобальных экономических игроков. Сначала США, а потом Китая.

То есть тарифы и все остальное приводят к тому, что капиталы бегут с Европы, компании европейские будут выкупаться американским и китайским бизнесом, а Европа будет превращаться в самый большой рынок потребления.

Но в силу того, что налоговая база будет сокращаться, как и экономика европейская, рынок потребления тоже будет ужиматься со временем, будут провоцироваться негативные социально-политические процессы, то есть будут правые и левые популисты раскачивать либерально-демократические правительства Европы. И Европа в конечном итоге сначала станет экономической добычей, а потом политической.

Она обречена при таком сценарии в перспективе пяти-десяти лет – на внутренние политические конфликты и распад единого рынка, распад единой политической системы», – подытожил эксперт.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить