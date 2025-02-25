Британский журналист: Ведём себя как сверхдержава – это абсурдно

Максим Столяров.  
25.02.2025 17:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 447
 
Великобритания, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Великобритания продолжает жить в фантазиях о том, что она великая держава, хотя в действительности её былой потенциал сейчас намного скромнее.

Об этом на канале «John Anderson Media» заявил известный британский журналист Питер Хитченс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Великобритания продолжает жить в фантазиях о том, что она великая держава, хотя в действительности...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«На самом деле, наша страна – это европейская страна среднего размера с довольно небольшой производственной базой и огромными долгами. И мы тратим на оборону столько, как будто находимся в состоянии «холодной войны», которая закончилась несколько десятилетий назад. Но это неэффективно.

У нас есть обычная оборона – самый надёжный способ защиты от нападений, но ей не уделяется должного внимания, она недоукомплектована, мы теряем ключевых людей, потому что количество младших офицеров и опытных специалистов в вооружённых силах имеет решающее значение.

Мы теряем их, потому что им приходится работать слишком много в условиях нехватки персонала на флоте, в армии или в авиации. И наше оборудование не работает, многие наши корабли стоят на приколе, и я думаю, вряд ли хоть одна из наших подлодок сможет выйти в море», – сказал Хитченс.

Он также напомнил о неудачных ядерных испытаниях.

«Причина в том, что мы не можем себе позволить такой уровень. Мы потратили столько денег на ядерное оружие, которое изначально было создано в этой стране, чтобы сохранить некоторую независимость от США, а не для противостояния Советскому Союзу.

Мы должны сохранить их в каком-то виде. Но идея о том, что нам всё ещё нужно гигантское оружие времён «холодной войны», абсурдно… Мы продолжаем жить в фантазиях о том, что мы великая держава, хотя все признаки великой державы, особенно экономические и промышленные, исчезли. И они должны быть восстановлены, если мы хотим выжить как страна», – добавил журналист.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить