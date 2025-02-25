Британский журналист: Ведём себя как сверхдержава – это абсурдно
Великобритания продолжает жить в фантазиях о том, что она великая держава, хотя в действительности её былой потенциал сейчас намного скромнее.
Об этом на канале «John Anderson Media» заявил известный британский журналист Питер Хитченс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На самом деле, наша страна – это европейская страна среднего размера с довольно небольшой производственной базой и огромными долгами. И мы тратим на оборону столько, как будто находимся в состоянии «холодной войны», которая закончилась несколько десятилетий назад. Но это неэффективно.
У нас есть обычная оборона – самый надёжный способ защиты от нападений, но ей не уделяется должного внимания, она недоукомплектована, мы теряем ключевых людей, потому что количество младших офицеров и опытных специалистов в вооружённых силах имеет решающее значение.
Мы теряем их, потому что им приходится работать слишком много в условиях нехватки персонала на флоте, в армии или в авиации. И наше оборудование не работает, многие наши корабли стоят на приколе, и я думаю, вряд ли хоть одна из наших подлодок сможет выйти в море», – сказал Хитченс.
Он также напомнил о неудачных ядерных испытаниях.
«Причина в том, что мы не можем себе позволить такой уровень. Мы потратили столько денег на ядерное оружие, которое изначально было создано в этой стране, чтобы сохранить некоторую независимость от США, а не для противостояния Советскому Союзу.
Мы должны сохранить их в каком-то виде. Но идея о том, что нам всё ещё нужно гигантское оружие времён «холодной войны», абсурдно… Мы продолжаем жить в фантазиях о том, что мы великая держава, хотя все признаки великой державы, особенно экономические и промышленные, исчезли. И они должны быть восстановлены, если мы хотим выжить как страна», – добавил журналист.
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