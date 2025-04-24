Британский профессор: К 2060 году Херсон и Запорожье обрусеют полностью

Елена Острякова.  
24.04.2025 20:40
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина


Через 2-3 поколения жители Херсонской и Запорожской области перестанут считать себя украинцами.

Об этом профессор Майкл Кларк из Королевского колледжа Лондона заявил в эфире Sky News, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Через 2-3 поколения жители Херсонской и Запорожской области перестанут считать себя украинцами. Об этом...

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«Конечно, русские играют на идее, что они просто колонизируют эту территорию за 2-3 поколения в 2060-2070-м годам. Там все будут русскими. Второе-третье поколение после вторжения забудут обстоятельства произошедшего. Это и есть самоопределение.

Этот принцип может противоречить принципу международного права о том, что границы нельзя терять силой», – рассуждал британец.

При этом он признал, что более 50% на освобожденных территориях русскоязычные.

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