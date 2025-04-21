Британский аналитик оценил готовность Украины к «грядущему наступлению русских»

Российская армия наращивает резервы, чтобы к концу мая, когда ВСУ выдохнутся, начать крупномасштабное наступление.

Об этом на канале «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы наблюдаем продолжающееся наращивание российской военной мощи для наступления, которое безусловно будет. И во-вторых, мы также наблюдаем продвижение российских войск на всех участках линии фронта. И мы видим, что украинцы все больше отступают и перебрасывают резервы с одного места на другое, пытаясь закрыть бреши.

Сейчас я должен сказать, что приближается крупное российское наступление. Русские уже начали первые подготовительные шаги к этому наступлению. Но земля на Украине все еще очень мягкая. Так что, вероятно, большое наступление произойдет ближе к концу мая», – сказал Меркурис.