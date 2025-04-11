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Администрация тюрьмы Олбани на острове Уайт в Британии обвинила отбывающего пожизненный срок 80-летнего первого президента Республики Сербской БиГ Радована Караджича в подготовке побега.

По этой причине заключённому запретили контакты с родственниками, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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О новых издевательствах над сербским узником изданию «Глас Српске» сообщила дочь Радована Караджича – Соня Караджич Йовичевич.

«После двух дней отсутствия связи мы только что узнали, что Радован подвергся дополнительным пыткам и жестокому обращению после того, как, представьте себе, его обвинили в планировании побега из тюрьмы. Итак, 80-летний мужчина, измученный неадекватным лечением, придумывает план побега с острова в проливе Ла-Манш!», – рассказала женщина.

Она добавила, что из-за подобных обвинений режим содержания Караджича в тюрьме ужесточили, в результате чего ему отказывают в медицинской помощи и адекватном питании, изматывая частыми переводами из следственного изолятора.

«Ему не дают лекарств, отказывают в еде и звонках семье. Несколько раз в день несколько охранников переводят его из здания в здание без объяснений. Такой сценарий побега несет в себе огромную опасность того, что подобные умы могут инсценировать попытку побега с целью его ликвидации в этом случае», – опасается Караджич Йовичевич.

В конце января текущего года дочь Радована Караджича сообщила общественности, что ее отец испытывает в тюрьме ужасные боли, которые все чаще приводят его в полубессознательное и бессознательное состояние, и что администрация и медицинский персонал тюрьмы Албани отказываются оказывать ему надлежащую медицинскую помощь. Подобное обращение она назвала открытой попыткой убийства. В феврале сербского узника перевели в амбулаторное отделение тюрьмы, где ему оказывали медицинскую помощь. В начале марта стало известно, что Караджич почувствовал себя лучше.

Радован Караджич – психиатр, поэт, политик и первый президент Республики Сербской, который защищал боснийских сербов от агрессии исламистского режима в Сараево. По придуманным американскими политтехнологами схемам был обвинен в несуществующем «геноциде в Сребренице» и приговорен Гаагским судилищем к пожизненному заключению.