Британия готовит вторую Крымскую войну – эксперт

Катя Добрина.  
03.04.2025 18:20
  (Мск) , Севастополь
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Турция, Украина


Запад разыгрывает сценарий новой Крымской войны, чтобы задвинуть Россию вглубь континента и ограничить выход в Средиземное море.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил профессор КФУ, доктор политических наук Александр Ирхин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад разыгрывает сценарий новой Крымской войны, чтобы задвинуть Россию вглубь континента и ограничить выход...

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«Все признаки того, что ситуация складывается именно так, с некими косметическими подвижками. Сейчас сдерживающим фактором развития России и движения её к линии новой Новороссии является Украина. Тогда эта ситуация была связана с Турцией. И если брать такой обобщающий расклад сил, он состоит в том, что Россия пытается вернуть себе позиции в Южном океаническом пространстве… это линия от Одессы до Южного Кавказа, а главным образом Великобританию – это не устраивает», – отметил он.

По словам эксперта, главным заслоном для Великобритании является конвенция Монтрё, благодаря которой Турция закрыла Босфор и Дарданеллы для прохода военных судов. Поэтому сейчас разыгрывается несколько вариантов обхода конвенции.

«Британия сейчас затёрла границу между внутренней и внешней политикой Турции, и мы видим разделение, когда Дональд Трамп хвалит Эрдогана, а власти Великобритании являются адвокатами оппозиционной политической партии, лидеры которой вышли сейчас на улицу.

И как мне представляется, приз в этой конкуренции как раз Черноморские проливы. То есть давление на Эрдогана сейчас идёт не с точки зрения смещения, а с тем, чтобы он скорректировал свою позицию по пропускному режиму. Идёт стратегическая игра за режим прохода военных кораблей через Черноморский проливы в ближайшие десятилетия», – пояснил Ирхин.

Он добавил, что Турции предлагают примкнуть к формирующемуся военно-политическому объединению Европы, обещая некие дивиденды от «новой европейской интеграции».  И турки будут вынуждены скорректировать позицию балансирования между Западом и Востоком.

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