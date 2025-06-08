Британцы претендуют на титул основателей Севастополя, и пытаются исторически доказать, что Крым – их. Все это используется как основание для того, чтобы закрыть для России Черное море.

На это в эфире «Первого севастопольского» указал доктор политических наук, профессор КФУ Александр Ирхин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В конце мая в Брюсселе была принята новая стратегия ЕС по Черноморскому региону. Она скопировала американский билль о Черноморской безопасности, оформленный администрацией Байдена, но утерянный в бюрократических цепочках после ее ухода.

