Британцы считают Севастополь «своим» – и не намерены отступать
Британцы претендуют на титул основателей Севастополя, и пытаются исторически доказать, что Крым – их. Все это используется как основание для того, чтобы закрыть для России Черное море.
На это в эфире «Первого севастопольского» указал доктор политических наук, профессор КФУ Александр Ирхин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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В конце мая в Брюсселе была принята новая стратегия ЕС по Черноморскому региону. Она скопировала американский билль о Черноморской безопасности, оформленный администрацией Байдена, но утерянный в бюрократических цепочках после ее ухода.
«Очень поверхностно и тезисно – Чёрное море без России, вот цель этого документа. Это билль от 2022 года, он не был принят только потому, что Россия показала силу на полях СВО. Американцы вбросили билль в юридическое пространство после начала СВО, он прошёл несколько слушаний, а потом пропал в бюрократических кабинетах.
Дальше была Global Britain, где Черному морю уделялось много внимания. Британцы сейчас усиленно работают над «историческими мифами», где они себя видят основателями, в том числе, Севастополя. Это звучит для нас неразумно, но они над этим работают. Вышло несколько качественных докладов Chatham House «16 мифов о России», где один из якобы «мифов» о том, что Крым всегда был российский.
Они разбирают на молекулярном уровне, что с западной точки зрения «это не так». Они работают в таком политико-историческом контексте для того, чтобы подвести базу. Я сравниваю это с процессом, когда здесь оказались немцы. Они искали следы готов, свои исторические корни. И вот сейчас на уровне историко-политических дискуссий на Западе происходит то же самое в отношении Северного Причерноморья, особенно Крыма», – подчеркнул Ирхин.
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