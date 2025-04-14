«Боятся ветеранов»: Зе-власть взялась за дискредитацию вернувшихся с фронта боевиков ВСУ

Вадим Москаленко.  
14.04.2025 16:30
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


На Украине полным ходом идёт десакрализация вернувшихся с войны ВСУшников, которые оказываются неугодными действующему режиму.

Об этом в эфире канала «LMN» заявил львовский журналист-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине полным ходом идёт десакрализация вернувшихся с войны ВСУшников, которые оказываются неугодными действующему...

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«Целый процесс, который начался не сегодня – десакрализация воина. Это мы уже проходили во время 2014 года, той первой фазы войны. Тоже сначала «наши солнышки», а позже никто и руки не подал. И сейчас, как пишут участники боевых действий, им проще заплатить в маршрутке, чем показать это удостоверение, чтобы не быть униженным или выброшенным.

Вот такой путь общество всегда проходит. От сначала воспевания до выталкивания людей войны из-за, как они все объясняют, своей усталости. Это десакрализация воина, десакрализация героя, дегероизация героя», – жаловался националист.

По его мнению, в этом виновата насквозь коррумпированная украинская власть.

«Этим всегда занимались, прежде всего, власть. Что в 2014-м тогдашняя, когда пошли дела против атошников, начали преследоваться.

И сейчас. Каждая власть это делает. Потому что как ни крути, извините, но каждая власть, которая хочет всегда быть пожизненной, а в нашем случае это очень даже реальный сценарий, она будет бояться людей с боевым опытом, с моральным авторитетом, с критикой», – добавил Дроздов.

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