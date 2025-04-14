«Боятся ветеранов»: Зе-власть взялась за дискредитацию вернувшихся с фронта боевиков ВСУ

На Украине полным ходом идёт десакрализация вернувшихся с войны ВСУшников, которые оказываются неугодными действующему режиму.

Об этом в эфире канала «LMN» заявил львовский журналист-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Целый процесс, который начался не сегодня – десакрализация воина. Это мы уже проходили во время 2014 года, той первой фазы войны. Тоже сначала «наши солнышки», а позже никто и руки не подал. И сейчас, как пишут участники боевых действий, им проще заплатить в маршрутке, чем показать это удостоверение, чтобы не быть униженным или выброшенным.

Вот такой путь общество всегда проходит. От сначала воспевания до выталкивания людей войны из-за, как они все объясняют, своей усталости. Это десакрализация воина, десакрализация героя, дегероизация героя», – жаловался националист.