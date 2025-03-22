Болтовня европейцев о вводе войск начинает раздражать галичан

Украинцам не стоит впадать в эйфорию от заявлений о возможном заходе европейских сил.

Об этом говорили участники эфира на львовском телеканале NTA, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сконцентрировались все на Трампе, на его популизме, политиканстве, но в случае европейцев это тоже частично популизм и политиканство. Это хорошо, что они готовятся, может, момент настанет, когда они смогут здесь расквартировать какие-то военные части, но ничего не указывает на то, что этот момент будет быстро . Приятно слышать, что хотя бы что-то происходит в Европе, готовится, это был бы действительно прорыв, если бы здесь оказались европейские войска, однако, считаю, с одной стороны, не надо себя хоронить, а с другой, впадать в эйфорию», – сказал эксперт-международник, доцент ЛНУ Пётр Кузик.

В свою очередь, львовский политолог-международник Николай Бучин согласился с мнением, что вряд ли эти войска будут на линии разграничения, если вообще не ограничатся охраной аэропортов .

«Но мне кажется, по состоянию на сейчас Россия не готова к такому шагу, и она будет такие заявления сразу обыгрывать, ставить как ещё одно «но», ставить как категорический протест. Я думаю, что может даже, использовать, чтобы затягивать ситуацию и где-то использовать в свою сторону. …Но, ещё раз, по состоянию на сейчас, только обсуждения.

Мы помним, Макрон где-то год назад начинал говорить о возможности участия французских военных, но, как видим, кроме разговоров, это ни к чему не привело. Поэтому это действует на перспективу, но на данном этапе, я думаю, что это маловероятно, особенно если не будет поддержки Америки, особенно если Европа будет один на один», – сказал Бучин.