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Беспилотники киевского режима ночь атаковали Россию. Судя по сводке Минобороны РФ, основной удар пришелся на Брянскую область.

Российское оборонное ведомство, сообщает, что всего за минувшую ночь, включая вчерашний вечер, с Украины было выпущено 115 дронов, из которых 102 «перехвачено и уничтожено» над территорией Брянской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Еще девять дронов было над Крымом, два – над Курской областью, один – над Белгородской.

Губернатор Белгородской области Александр Богомаз написал, что в областном центре погиб мирный житель.

«В результате атаки ВСУ нанесен ущерб гражданским объектам и инфраструктуре. После работы оперативных служб будет проведен осмотр и оценка ущерба», – сообщил он.

Он подчеркнул, что регион подвергся «мощнейшей атаке».

«Первые взрывы начались примерно в 1:40. По словам местных жителей, несколько автомобилей загорелись на парковке в Красноармейской улице. Предварительно, по ним попал украинский БПЛА, а на Московской улице полыхает жилой дом. Жители пишут, что видны вспышки в небе», – описывает ситуацию в Брянске специализирующийся на происшествиях ресурс Shot.

Кроме того, взрывы звучали над городами Новозыбков и Клинцы.

Украинские медиа утверждают, что в Белгороде был атакован завод «Кремний Эл», который производит электронику для военных нужд. Соответствует ли действительности эта информация, пока сказать невозможно, но заметим, что в январе из-за украинкой атаки предприятие временно приостанавливало работу.

Кроме того, появилась информация, что план «Ковёр» введён в петербургском аэропорту Пулково. Пока неизвестно, связано ли это с угрозой атаки БПЛА.