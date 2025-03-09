Бои за Суджу. Украинских оккупантов выбивают из Курской области

Михаил Рябов.  
09.03.2025 01:02
  (Мск) , Москва
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Курск, Россия


Российские войска уже ведут бои в черте райцентра Суджа – самого крупного населенного пункта, который удалось захватить ВСУ в ходе вторжения в Курскую область минувшим летом.

«Магазин «Пятёрочка» на улице Энгельса фактически в серой зоне – до него немногим более 300 метров», – утверждает военкор Юрий Котёнок.

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Российские войска уже ведут бои в черте райцентра Суджа – самого крупного населенного пункта,...
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В Сети появились кадры, снятые с российского дрона, охотившегося на прячущуюся в застройке технику ВСУ. Видно, что Суджа сильно разрушена в ходе боев.

«Наши части к исходу дня полностью взяли под контроль всю промку за р. Суджа и даже сумели переправиться через реку и начать занимать одноэтажную застройку города», – пишет обозреватель Юрий Подоляка.

Украинским войскам пришлось оставить и село Мартыновка, находившееся рядом с Суджей. Спешное отступление на бронетехнике не удалось – российская армия заранее взорвала мосты, и там враг оказался в ловушке.

«Остатки гарнизона ВСУ ближе к ночи попытались пойти на прорыв и понесли огромные потери. Тех, кто проскочил, позже разнесли ударами в спину. Пытались откатываться на технике и только на месте узнали о взорванных мостах. Там растёт свалка», – рассказал военкор Дмитрий Кулько.

Волонтер Роман Алехин сообщает, что 8 марта много украинцев сдались в плен.

«Много ВСУшников выбрали жизнь и сложили оружие. Только одному батальону 30 полка сдались около 20 бойцов ВСУ».

Украинские источники включили «антикриз», пытаясь перебить новости о стремительном сокращении занятой ВСУ территории в Курской области. Утверждалось, будто бы было засечено движение российского десанта в тыл по трубопроводу, и 80% его было уничтожено при выходе.

Политик Олег Царев подтверждает, что потерь избежать не удалось, однако задача была выполнена.

«В трубе был остаточный метан. Операция была очень опасная и технологически сложная. Наши ребята были вынуждены использовать водолазное оборудование. Когда-нибудь у нас снимут про это фильм. На войне – как на войне, не бывает без потерь. Вечная память погибшим и слава выжившим, выполнившим задание».

Обозреватель Борис Рожин прогнозирует:

«Наиболее вероятный сценарий по Курской области – противник оставит северную часть выступа и попытается поупираться в Судже и вокруг нее, но такое сужение фронта (и «отступление на выгодные позиции») все равно не решит проблему полудохлой логистики. При этом у ВС РФ есть опции по расширению операций в Сумской области.

Стоит отметить, что не так давно противник перебросил часть резервов на Донбасс, где их сейчас задействует для контратак в районе Красноармейска и Дзержинска. Это уже история в духе «пожарных команд СС», которые гоняли по Восточному фронту, чтобы затыкать дыры, в то время как они появлялись во все новых местах».

Военкор Александр Сладков призывает наказать врага.

«Есть желание сатисфакции. Не просто «части ВСУ выдавлены в Сумскую область», а чтоб вожжами до крови.

Воевать, когда тебя 56 богатейших государств снабжают, и под попку к России подталкивают, это одно. Как только помощь наших многочисленных врагов чуууууть-чуть приостановилась, и пошел затяжной минет ВСУ.

А как радовались комментаторы в Киеве, когда наши гигантские специалисты обороны Курской земли пропустили врага аж на двадцать километров в Россию, и хорошо военные наши кинулись и спасли ситуацию, закрепили ее.

И вот теперь я хочу, чтоб врага наказали. Сильно и больно. А пройдет нужное время, чтоб наказали тех, кто врага запустил».

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