Безответственно требовать ударов по «центрам принятия решений» на Украине – Фурсов намекнул на Соловьёва

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Российская армия до сих пор не нанесла удары по зданию Верховной рады или офиса Зеленского, потому что Украина управляется не оттуда.

Об этом в эфире видеоблога покинувшей страну украинской журналистки Дианы Панченко заявил российский историк, директор Центра стратегического анализа Андрей Фурсов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«От ура-патриотичного лагеря в России очень часто можно услышать: А почему, мол, нет ударов по центрам принятия решений? Как бы вы ответили?», – спросила экс-украинская ведущая.

«Очень часто это говорят обиженные западники, которые раньше очень хотели на Запад, а теперь их обидели. Им сказали «поди-ка ты домой, лицо свое умой». Вот это обиженные патриоты, которые в патриотов превратились из западных людей, они говорят «ударить там по Лондону». Ну, ударить по Лондону – это мировая война, она никому не нужна, Россия решает другие задачи, вполне локальные», – сказал Фурсов.