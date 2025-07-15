«Бездетным Урсулам фон дер Ляйен плевать на вымирающую Украину» – американский эксперт
Еврочиновникам плевать на демографическую ситуацию на Украине, ведь не их дети погибают на войне.
Об этом американскому журналисту Рику Санчесу заявил директор Института Рона Пола за мир и процветание Дэниэл Макадамс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На Украине демографический кризис проявился бы, даже если бы не было этой войны. Количество людей в возрасте от 18 до 25 лет крайне мало – это одна из причин, по которой Зеленский пытался не призывать 18-летних, потому что их слишком мало.
И в будущем демографическая ситуация будет ещё хуже. Недавно вышла статистика, согласно которой средняя украинка рожает 0,9 ребёнка за свою жизнь. Таким образом, население Украины сокращается. У Украины нет будущего», – сказал Макадамс.
«И как вы правильно заметили, им на это наплевать. Бездетным Урсулам фон дер Ляйен из Европы на это наплевать, бездетным Меркель на это наплевать, потому что у них нет детей. Они не теряют детей в этих войнах, им всё равно», – констатировал американец.
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