Без помощи США Украине не прожить и полгода – Арестович

Анатолий Лапин.  
03.03.2025 18:48
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


У Украины нет никакого запаса прочности, который позволил бы ей без американской помощи продержаться какое-либо продолжительное время.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Василия Голованова заявил находящийся за границей экс-советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У Украины нет никакого запаса прочности, который позволил бы ей без американской помощи продержаться...

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По словам Арестовича, если США решат остановить всю поддержку Украины, это приведет к коллапсу сил обороны на всех направлениях.

«Нет запаса прочности на полгода. Все страшные рассказки, что они по дронам победят – это детский сад, шестая ясельная группа. Как только отрубается вся помощь, начиная с разведданных, армия становится слепой и косой. Максимум, что она может, – некоторые телодвижения на тактическом уровне осуществлять, да, действительно, отбиваться дронами, но весь стратегический контур ложится полностью.

Ложатся полностью разведывательные данные подготовки ударов, логика новых направлений, спутниковая разведка, электронная разведка, перехваты – это все значительные вещи, кибероперации по защите и так далее.

Смотрите, это же не только по нападению на российские там по помощи нам, нашим киберслужбам атаковать российские ресурсы, это еще защита украинских ресурсов.

Положат нам реестры – положат Минюст, положат «Дию», например, до отключения «Старлинков», скажут, что технические неполадки или перепрограммируем, и все, тогда и дроны ложатся, потому что значительная часть дронов и связи на фронте – это тоже через «Старлинки», – рассуждал он.

«Это сплошная иллюзия – без прямой американской помощи… ну полтора-два месяца, и все начнет рушиться. Все эти рассказки про полгода – ну хорошо, а даже если полгода, даже если год, а что дальше?..

Представьте себе, что без американской помощи мы можем 100% пробыть ровно год после, и что? Что этот год нам дает? Гособоронзаказ за прошлый год не выполнен на 45% – мы от этого станем лучше работать, у нас станет меньше коррупции за этот год? Зачем этот год выторговываем, для чего – пусть нам скажут», – вопрошал Арестович.

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