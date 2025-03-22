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У кучки оккупировавших Одессу нацистов продолжается истерика из-за убийства их жупела Ганула. Причем, девиантные угрозы продиктованы не столько скорбью или праведным гневом, сколько страхом.

А больше других корежит преподавателя исторического факультета Одесского университета Мечникова Александра Музычко, упорно подписываемого на львовском ТВ «профессором». Обратите внимание на слог «профессора»

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«Они (российская биомасса Одессы) таки сильно обосрались. Поэтому количество угроз какое-то необычайно больше. Ничего — срать им не пересрать. Ибо все только начинается. Все будет украинское!», — пишет Музычко, намекая на то, что некие неведомые силы, как и Ганулу перед смертью, угрожают ему в личке.

Угрозу Музычко «ощущает» со стороны мэра Труханова, который в силу, так скажем, общего развития, вряд ли даже подозревает о музычкином существовании. Но дело не только в этом. Следите за мыслью нациста.

«Остановка войны станет сигналом к расправе руками Труханова и ко с настоящими украинцами. Это так. Война — это наш главный аргумент и идеальная среда для расправы со всем русским. «Одесса — вали кацапа!» (слышалось также — «жги!»), — пишет нацист, подразумевая лозунг на марше памяти Ганула. — Как прекрасно этот лозунг звучал сильными голосами и подавлял многочисленную русскую мерзость! Сила — в радости! Радостном повторении 2 мая 2014 года. Без этого никак. Либо мы их, либо они — нас».

Понимаете, это говорит преподаватель истории! Упырь, принимающий на рассмотрение диссертации!..

Впрочем, о чем это я? Это же Украина, дети. Однако даже Фарион увольняли из львовской политехники, когда она оскорбляла русскоязычных ВСУшников. Музычко же заявлял, что «не благодарен москворотым ВСУшникам и не чувствует от них защиты». Но это их свадьба…

Настораживает другое — все чаще от погани звучат обещания «повторить 2 мая».

Перед 2 мая, только 11 лет назад, тоже звучали угрозы гипотетически поджечь кого-то. Просто в них не верили…

И главное, ведь Фарион и правда была неинтересна Львову — зачем Бандерштату доказывать, что он Бандерштат. А вот в Одессе такой Фарион в штанах очень даже нужен, дабы демонстрировать супостату, какие, мол, все одэсьци (все — это 50 понаехавших недобитков с марша Ганула).

Впрочем, несколько дней назад по Одессе тоже еще ходил с кувалдой такой же образцово-показательный Ганул…