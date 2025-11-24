Беглый змагар уверяет, что белорусы любят Китай больше России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Белорусы относятся к Китаю гораздо лучше, чем к России.

Об этом бежавший из Белоруссии на Украину политолог Игорь Тышкевич заявил на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Под интеграцией обыкновенный белорус понимает увеличение товарообмена, отсутствие границ и так далее. Как сейчас белорусы оценивают наиболее близкие страны, то наибольшие симпатии сейчас не у России, а у Китая. Потому что с ним сотрудничество», – утверждал Тышкевич.

При этом он признал, что более 50% белорусов выступают за интеграцию с Россией.