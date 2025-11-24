Беглый змагар уверяет, что белорусы любят Китай больше России

24.11.2025
Белорусы относятся к Китаю гораздо лучше, чем к России.

Об этом бежавший из Белоруссии на Украину политолог Игорь Тышкевич заявил на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Под интеграцией обыкновенный белорус понимает увеличение товарообмена, отсутствие границ и так далее. Как сейчас белорусы оценивают наиболее близкие страны, то наибольшие симпатии сейчас не у России, а у Китая. Потому что с ним сотрудничество», – утверждал Тышкевич.

При этом он признал, что более 50% белорусов выступают за интеграцию с Россией.

«Очень важной особенностью Белоруссии является китайский фактор, поскольку Китай политически встраивает Беларусь в свою зону влияния, в том числе, в инициативу «Один пояс, один путь» и все остальное. И то, что переговоры с США сейчас активизировались, – в большей степени связано не с Россией, а с Китаем», – рассуждал Тышкевич.

