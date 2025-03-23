Беглый российский иноагент призывает киевский режим не посещать переговоры в Джидде

Елена Острякова.  
23.03.2025 17:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Украина не должна посылать своих представителей на мирные переговоры в Саудовской Аравии.

Об этом бежавший в США экономист-русофоб и иноагент Андрей Илларионов заявил в интервью киевской пропагандистке Наталье Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не должна посылать своих представителей на мирные переговоры в Саудовской Аравии. Об этом...

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«А вы уверены, что в Джидде новый текст соглашения не будет хуже, чем то, что было в Стамбуле. И потом Путин будет говорить: нет, теперь уже новая ситуация, теперь мы будем отталкиваться только от документа, который был согласован в Джидде. А если украинская делегация доедет до Саудовской Аравии, то уехать оттуда без чего бы то ни было будет гораздо сложнее, чем не приехать туда.

Если она не приедет, да, будет скандал, недельку пошумят-покричат. Через неделю все это забудется. А правовых последствий от подготовки документа, который будет очень опасен для Украины и на который Путин будет регулярно ссылаться – не будет», – советовал экс-советник Путина.

Он считает, что администрация США не является ни союзником Украины, ни даже посредником на переговорах, поскольку «во всех публичных вопросах она заняла сторону Кремля, и воспроизводит всю пропаганду и дезинформацию Путина в ухудшенном варианте».

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