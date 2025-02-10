Беглый иноагент: Сделаем Карелию щитом Северной Европы против Московии
Карелия должна стать искрой гражданской войны в России и естественной преградой Москве на северном направлении.
Об этом на XXII бандеровских чтениях в Киеве заявил беглый иноагент Владислав Нобель-Олейник, продвигающий идею «карельского национального движения», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«КНД настаивает на постепенной задаче – сохранение коренных народов. Если рассматривать Карелию, это станет звеном между балто-североевропейской ойкуменой и финно-угорским миром. Точно так же в контексте своих естественных физико-географических условий КНД предлагает геополитический проект «карелизация», это аналог финляндизации – полная инверсия.
Мы уже становимся таким военно-политическим щитом против Московии, но на северном направлении. И Карелия будет защищать Северную Европу и являться естественной преградой для расширения Москвы в будущем…
Сегодня, как и сто лет назад, Карелия может стать той искрой, которая зажжёт пламя освобождения братских финских народов внутри всего финно-угорского пространства», – вещал экстремист.
Он рассказал о вдохновляющейся гитлеровцами карельской боевой группе «Норд», входящей в подразделение воюющего на стороне ВСУ власовцев РДК. По словам подонка, эта группировка причастна к убийству полковника ФСБ на Брянщине в 2024 году, также участвовала в боях в российском приграничье и в окрестностях Волчанска.
«Одновременно внутри Карелии также ведётся своя борьба против Москвы. Мужчины из вепских, карельских семей уходят в леса, скрываясь от насильной мобилизации, но есть те, кто ещё более храбро отнёсся к борьбе.
Существует «Северное братство» – это самостоятельная структура, которая осуществляет независимую партизанскую деятельность от Карелии до Урала, с этим автономным подразделением связана боевая группа «Норд», – утверждал иноагент.
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