Карелия должна стать искрой гражданской войны в России и естественной преградой Москве на северном направлении.

Об этом на XXII бандеровских чтениях в Киеве заявил беглый иноагент Владислав Нобель-Олейник, продвигающий идею «карельского национального движения», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«КНД настаивает на постепенной задаче – сохранение коренных народов. Если рассматривать Карелию, это станет звеном между балто-североевропейской ойкуменой и финно-угорским миром. Точно так же в контексте своих естественных физико-географических условий КНД предлагает геополитический проект «карелизация», это аналог финляндизации – полная инверсия.

Мы уже становимся таким военно-политическим щитом против Московии, но на северном направлении. И Карелия будет защищать Северную Европу и являться естественной преградой для расширения Москвы в будущем…

Сегодня, как и сто лет назад, Карелия может стать той искрой, которая зажжёт пламя освобождения братских финских народов внутри всего финно-угорского пространства», – вещал экстремист.