Бахмут всё ещё украинский – в параллельной реальности «независимых» СМИ

Елена Острякова.  
30.09.2025 16:34
  (Мск) , Москва
Просмотров: 609
 
Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Ведущая «независимого» СМИ «Проспект независимости» уверяет, что Артемовск (бывший Бахмут), освобожденный армией РФ в 2023 году, все еще находится под контролем Украины.

Об этом она заявила, когда брала интервью у бывшего посла США на Украине Уильяма Тейлора, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я помню, как я брала интервью у нескольких людей о Бахмуте. Мы начали говорить об этом городе два года назад. Тогда русские были почти у цели. Но прошло два года, и мы все еще здесь, а русские так и не смогли взять город», – сказала журналистка.

Когда она произносила эту речь, посол Тейлор усиленно кивал.

«К сожалению, это не только Путин распространял такую информацию: о, русские наступают, а украинцы отступают. Это было во многих репортажах. Это неправда. Украинцы держатся.

Правда в том, что русские несут огромные потери, на которые Путину наплевать. Они захватывают перекрестки, маленькую деревню здесь, километр там. Но они не побеждают. Русские не побеждают. Они не продвигаются оперативно, не говоря о стратегически», – самозомбировался Тейлор.

Видимо, западные пропагандисты таким образом поддерживают иллюзию, будто Украина не проигрывает, чтобы европейские граждане не выступали против безнадежной войны с Россией.

