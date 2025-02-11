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Редкоземельные металлы, которыми Зеленский пытается купить себе власть на Украине и сохранить помощь США, не представляют коммерческого интереса – их либо сложно добыть, либо нужно дополнительно обогащать.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил экс-нардеп, политик Олег Царёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что есть на Украине, либо добывается с советских времён, как, например, уран в Жёлтых водах, и поставляется в основном в Россию, либо не такое выгодное для добычи. Например, Шевченковское месторождения лития. Поскольку Шевченко чрезвычайно популярное на Украине название населённых пунктов, а в советское время литий не добывали, не многие знают, где находится это месторождение. И в наших СМИ уже было где-то три объявления: наконец-то мы взяли Шевченко и рядом литиевое месторождение. Ну, сейчас уже взяли. И теперь это находится под контролем российской армии», – отметил он.

Царёв добавил, что литиевая руда не очень богатая. Её нужно добывать шахтным способом, что гораздо дороже открытой добычи. Открывать рудники, начинать разработку – это минимум 5-7 лет, и это совершенно не те цифры, которыми хочет оперировать Трамп.

«Что касается титана, то Украина действительно обладает 20% мировых запасов. Но титан находится в природе в виде окиси, это очень крепкое соединение. И его разломать очень тяжело, чтобы изъять оттуда титан. Такими технологиями сегодня обладают Япония, Китай и Россия. И что, Соединённые штаты будут добывать титан на Украине и вести его в Россию или Китай на переработку?» – указал политик.

Остальные редкоземельные металлы, как кобальт и цирконий, для Соединённых штатов не представляют «супер живой интерес». Кобальта для промышленной добычи мало, а циркония и в Америке завались.