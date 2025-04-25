Премьер-министр Украины в 2010-14 годах Николай Азаров, ныне сопредседатель «Клуба народного единства», является компромиссной фигурой для США и России во главе украинского государства по окончании СВО. Эта информация со ссылкой на источники, близкие к переговорному процессу, появилась в ряде европейских СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В эфире телеканала «Крым 24» экс-советник главы ДНР, сопредседатель «КНЕ» Александр Казаков отметил, что на уровне новосозданной платформы действительно обсуждается формат внешнего управления той частью Украины, которая административно останется самостоятельным государством.

«Европейские источники, которые вбросили эту информацию, как минимум нас подслушивали. Поскольку в отношении той части бывшей УССР, которая не войдёт состав России – Азаров, Глазьев, я и другие наши коллеги понимаем – что там будет происходить: ближайшие годы будут ужасными. Чтобы они не превратились в общеевропейскую катастрофу, территорию вооружённого хаоса, войны «всех против всех», там должен быть наведён жёсткий порядок, буквально диктаторский. Сделать это возможно только вне конституционных рамок – это и есть внешнее управление», – отметил он.

Внешнее управление вводится от имени кураторов и спонсоров – России и США. У «Клуба народного единства» стоит задача: собрать интеллектуальный цвет, чтобы совместно найти решение казалось бы неразрешимых вопросов и задач, связанных с бывшей УССР.