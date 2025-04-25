Азарова предлагают на роль «железной руки» для денацификации Украины

Катя Добрина.  
25.04.2025 15:51
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина


Премьер-министр Украины в 2010-14 годах Николай Азаров, ныне сопредседатель «Клуба народного единства», является компромиссной фигурой для США и России во главе украинского государства по окончании СВО. Эта информация со ссылкой на источники, близкие к переговорному процессу, появилась в ряде европейских СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В эфире телеканала «Крым 24» экс-советник главы ДНР, сопредседатель «КНЕ» Александр Казаков отметил, что на уровне новосозданной платформы действительно обсуждается формат внешнего управления той частью Украины, которая административно останется самостоятельным государством.

Премьер-министр Украины в 2010-14 годах Николай Азаров, ныне сопредседатель «Клуба народного единства», является компромиссной...

«Европейские источники, которые вбросили эту информацию, как минимум нас подслушивали. Поскольку в отношении той части бывшей УССР, которая не войдёт состав России – Азаров, Глазьев, я и другие наши коллеги понимаем – что там будет происходить: ближайшие годы будут ужасными. Чтобы они не превратились в общеевропейскую катастрофу, территорию вооружённого хаоса, войны «всех против всех», там должен быть наведён жёсткий порядок, буквально диктаторский. Сделать это возможно только вне конституционных рамок – это и есть внешнее управление», – отметил он.

Внешнее управление вводится от имени кураторов и спонсоров – России и США. У «Клуба народного единства» стоит задача: собрать интеллектуальный цвет, чтобы совместно найти решение казалось бы неразрешимых вопросов и задач, связанных с бывшей УССР.

«Мы исходим из того, из чего исходит наш президент – это братский народ. Присутствие среди председателей Сергея Глазьева указывает один из возможных путей – в конце концов, Союзное государство может стать больше. Задачи нам понятны, но проводить идеи очень трудно даже в России – общество раскалено от гнева за эти годы, и никто не прикладывает усилия, чтобы сбавить уровень кипения. У нас тоже не получится – это будет происходить, само собой. Но мы не хотим решать такие исторические вызовы, когда они уже наступили – мы хотим заранее к ним подготовиться», – заключил Казаков.

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