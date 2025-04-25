«Надеюсь, Украина вернется в общую семью», – Глазьев о расширении Союзного государства
Украина в перспективе могла бы присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии, заявил новый секретарь объединения Сергей Глазьев, отвечая на вопрос журналистов в Минске о возможности такого сценария через 10 лет.
«Когда я родился в городе Запорожье, у нас не было разделения по национальностям. Мы все ощущали себя жителями одной страны. Большинство одноклассников переехали поступать в Москву, другие российские (сегодня) города.
Нам, конечно, это общее героическое прошлое очень важно сегодня актуализировать. Чтобы наши сограждане видели будущее, перспективу.
Союзное государство – прекрасная модель того, как можно, сохраняя государственный суверенитет, жить, по сути, в одной стране, с равными правами, равными возможностями – пользоваться общим и экономическим, и социально-культурным пространством. Модель союзного государства оптимальна для наших народов. Хочется надеяться, что после всех испытаний Украина вернется в общую семью», – сказал новый секретарь Союзного государства.
Отметим, что Глазьев также занимает пост сопредседателя Клуба народного единства. В статусе еще одного соглавы этой структуры в активную политику буквально накануне вернулся Николай Азаров, премьер-министр Украины в 2010-14 годах. Его называют наиболее устраивающей Кремль кандидатурой на пост главы переходного правительства Украины в случае успешного завершения переговоров между Россией и США.
28 апреля в Москве состоится заседание Клуба народного единства «Великая Победа: исторический фундамент единства постсоветского пространства». Мероприятие проводится на базе Финансового университета при правительстве РФ.
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