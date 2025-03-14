Атакована Москва и Краснодарский край

Ночью киевский режим атаковал Россию беспилотниками.

Примерно в три часа ночи жители Туапсе (Краснодарский край) проснулись от взрывов. В результате атаки загорелся местный НПЗ, что подтвердил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По его данным МЧС, площадь охваченной огнем территории – более тысячи квадратных метров.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проинформировал, что загорелся резервуар с бензином.

Кроме того, украинские дроны вновь попытались прорваться в Москву.

В аэропорту «Внуково» введен план «Ковер». Аналогично поступили и в аэропорту Калуги.

«Сегодня утром наши ПВО отразили очередную атаку БПЛА. Два беспилотника сбиты над Балашихой — обломки одного из них упали на строительную площадку в мкр. Измайлово в районе улицы Демин Луг. Еще один БПЛА уничтожен в районе мкр. Железнодорожный на ул. Свободы.

Третий беспилотник сбили в микрорайоне Южная Битца в Ленинском. Обломки упали на строящийся многоэтажный дом, в котором еще никто не проживает. По предварительной информации, пострадавших нет. На местах падения БПЛА работают оперативные службы», – написал губернатор Московской области Андрей Воробьев.