Атакована Москва и Краснодарский край

Олег Кравцов.  
14.03.2025 09:13
  (Мск) , Москва
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Москва, Россия, Сюжет дня, Украина


Ночью киевский режим атаковал Россию беспилотниками.

Примерно в три часа ночи жители Туапсе (Краснодарский край) проснулись от взрывов. В результате атаки загорелся местный НПЗ, что подтвердил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.

Ночью киевский режим атаковал Россию беспилотниками. Примерно в три часа ночи жители Туапсе (Краснодарский...

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По его данным МЧС, площадь охваченной огнем территории – более тысячи квадратных метров.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проинформировал, что загорелся резервуар с бензином.

Кроме того, украинские дроны вновь попытались прорваться в Москву.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака четырёх беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил мэр Мосвы Сергей Собянин.

В аэропорту «Внуково» введен план «Ковер». Аналогично поступили и в аэропорту Калуги.

«Сегодня утром наши ПВО отразили очередную атаку БПЛА. Два беспилотника сбиты над Балашихой — обломки одного из них упали на строительную площадку в мкр. Измайлово в районе улицы Демин Луг. Еще один БПЛА уничтожен в районе мкр. Железнодорожный на ул. Свободы.

Третий беспилотник сбили в микрорайоне Южная Битца в Ленинском. Обломки упали на строящийся многоэтажный дом, в котором еще никто не проживает. По предварительной информации, пострадавших нет. На местах падения БПЛА работают оперативные службы», – написал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Примечательно, что Россия в эту ночь впервые за долгое время не атаковала Украину дронами.

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