Армия России может зайти в тыл крупной группировке ВСУ
Российская армия прочно закрепилась на правом берегу реки Оскол, и на днях туда может быть переброшена бронетехника для дальнейшего развития наступления.
Об этом на канале «UkrLife» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Противник сформировал и продолжает расширять плацдарм в районе населенного пункта Двуречная. Это уже правый берег реки Оскол. И, в принципе, масштабы этого плацдарма уже таковы, что, я думаю, вопрос нескольких дней, когда противник будет способен создать понтонно-мостовые переправы уже для перемещения бронетехники через реку Оскол», – сказал Селезнев.
Эксперт подчеркнул, что это может создать угрозу для крупной группировки ВСУ.
«Но противник на этом не останавливается, он пытается формировать еще ряд плацдармов южнее Двуречной. Формирование всех этих плацдармов призвано обеспечить россиянам преимущество для проведения масштабных атак в направлении на Купянск. Причем эти атаки, вполне вероятно, будут происходить вдоль соответственно левого и правого берега реки Оскол.
Пока что касаемо дополнительных плацдармов на правом берегу реки Оскол у противника ничего не выходит, благодаря эффективным действиям украинской армии в обороне. А вот касаемо плацдарма в районе Двуречной – это весьма тревожная тенденция
Ведь кто может сейчас заглянуть в голову российскому начальнику генерального штаба генералу Герасимову? Ведь вполне вероятно, что он может буквально с тыла ударить по нашей группировке войск, которые в настоящее время ведут оперативные бои в районе Волчанска. И тем самым отсекая немалую площадь территории Харьковской области, ее северо-восточную часть», – подытожил поковник.
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