Армия России может зайти в тыл крупной группировке ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская армия прочно закрепилась на правом берегу реки Оскол, и на днях туда может быть переброшена бронетехника для дальнейшего развития наступления.

Об этом на канале «UkrLife» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Противник сформировал и продолжает расширять плацдарм в районе населенного пункта Двуречная. Это уже правый берег реки Оскол. И, в принципе, масштабы этого плацдарма уже таковы, что, я думаю, вопрос нескольких дней, когда противник будет способен создать понтонно-мостовые переправы уже для перемещения бронетехники через реку Оскол», – сказал Селезнев.

Эксперт подчеркнул, что это может создать угрозу для крупной группировки ВСУ.