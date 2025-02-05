Армия России копит силы для мощного удара – экс-полковник СБУ
Сейчас армия России накапливает силы для того, чтобы резко нарастить давление на одном или нескольких важных участках фронта.
Об этом в эфире видеоблога политолога Вадима Карасева заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Вооруженные силы РФ сейчас готовятся к выполнению плана на зимнюю или на летнюю кампанию 2025 года.
Если кто-то думает, что количество снарядов, или количество атак, или количество всего, что связано с расходным материалом, уменьшилось, что если ракеты не стреляют, то они закончены… Нет, они накапливаются», – сказал Старков.
«Для чего? Для того, чтобы вести полноценную кампанию, зимнюю или летнюю. Танки грязи не боятся, и зимой в слякоть, всё равно, если будет дана команда, пойдут в атаку.
Сейчас чуть-чуть есть маленькое затишье, но идет накопление сил, ресурсов, перегруппировка, приходят новые пополнения», – добавил он.
Эксперт подчеркнул, что таким образом российская армия сможет усилить давление на основных направлениях.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: