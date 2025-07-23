«Армения – это Азербайджан: мы туда вернёмся» – бакинский учёный

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Территория современной Армении на протяжении многих веков была частью древней тюркской прародины Западного Азербайджана под названием Чухурсаад, центром которого является «Иреван». В Российской империи в «Иреванской губернии» армяне устраивали геноцид азербайджанцев. А вот турецкого геноцида армян не было. Напротив Турция создала армянскую республику в 1918 году.

Об этом доктор философии по истории Национальной академии Азербайджана Рафиг Сафаров заявил в интервью телеканалу «Баку». Передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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