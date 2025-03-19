Америке не стоит лезть к Ирану – российский посол
Россия и Китай разберутся с иранским ядерным оружием без помощи Вашингтона или других западных стран.
Об этом в эфире английского «Channel 4 News» заявил посол России в Британии Андрей Келин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Какую роль играет Россия в попытках улучшить отношения между Ираном и Америкой после того как Трамп предложил Ирану вступить в переговоры по ядерной программе?», – спросил ведущий.
«Знаете, недавно была трехсторонняя встреча в Пекине между Россией, Китаем и Ираном. И мы получили убедительные сигналы о том, что так оно и есть на самом деле [Трамп действительно предлагал].
Иран не поддастся давлению. Иран – большая и очень серьезная страна, и не следует давить на него слишком сильно, потому что на самом деле у них много возможностей», – сказал Келин.
Он подчеркнул, что с Ираном смогут разобраться Китай и Россия, Вашингтону не обязательно в это лезть.
«И гораздо лучше продолжать вести переговоры с Ираном по ядерной сделке, а не вовлекать в это другие стороны, например администрацию США.
Дело не в ракетах, не в региональных проблемах и тому подобном. Если у нас будут определенные переговоры с Ираном о ядерной сделке, то мы должны завершить их на условиях, которые будут приемлемы как для Ирана, так и для тех, кто участвует в переговорах», – подытожил дипломат.
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