Америке не стоит лезть к Ирану – российский посол

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Россия и Китай разберутся с иранским ядерным оружием без помощи Вашингтона или других западных стран.

Об этом в эфире английского «Channel 4 News» заявил посол России в Британии Андрей Келин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какую роль играет Россия в попытках улучшить отношения между Ираном и Америкой после того как Трамп предложил Ирану вступить в переговоры по ядерной программе?», – спросил ведущий.

«Знаете, недавно была трехсторонняя встреча в Пекине между Россией, Китаем и Ираном. И мы получили убедительные сигналы о том, что так оно и есть на самом деле [Трамп действительно предлагал]. Иран не поддастся давлению. Иран – большая и очень серьезная страна, и не следует давить на него слишком сильно, потому что на самом деле у них много возможностей», – сказал Келин.

Он подчеркнул, что с Ираном смогут разобраться Китай и Россия, Вашингтону не обязательно в это лезть.