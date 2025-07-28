Американы завопили, что скоро Запорожье окажется в зоне поражения российской артиллерии

Олег Кравцов.  
28.07.2025 10:55
  (Мск) , Москва
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На Запорожском направлении российская армия продвигается вдоль левого берега Днепра.

Западные аналитики предупреждают, что скоро Запорожье может оказаться в зоне поражения российской артиллерии.

На Запорожском направлении российская армия продвигается вдоль левого берега Днепра. Западные аналитики предупреждают, что...

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Об этом, в частности, в своем обзоре пишет поддерживающий киевский режим американский Институт изучения войны (ISW).

«Геолокационные кадры, опубликованные 27 июля, показывают, что российские войска недавно продвинулись к южному Степногорску (к западу от Орехова).

Российские войска в настоящее время находятся в семи километрах от Приморского (к северо-западу от Степногорска) и в 11 километрах от Беселянки (к северу от Степногорска), и продвижение примерно на пять километров ближе к любому из этих населенных пунктов или вглубь них поместит российские войска в зону действия ствольной артиллерии города Запорожье», – отмечается в обзоре американцев.

При этом, как сообщал ранее «ПолитНавигатор», передовым подразделениям ВС РФ, удалось зацепиться за южные окраины Степногорска, что подтверждает противник.

При этом на Украине в связи с этим продвижением нарастает паника – эксперты предупреждают, что в случае потери Степногорска придется объявлять эвакуацию левобережной части Запорожья, пока находящегося под оккупацией киевского режима.

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