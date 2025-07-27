Украинский политолог: Нужно готовиться к эвакуации Запорожья

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Украинским властям придётся объявлять эвакуацию половины Запорожья в случае, если в ближайшее время российская армия займет Степногорск и выйдет к реке Конка.

Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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