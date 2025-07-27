Украинский политолог: Нужно готовиться к эвакуации Запорожья

Михаил Рябов.  
27.07.2025 22:11
  (Мск) , Киев
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Дзен, Запорожье, Россия, Спецоперация


Украинским властям придётся объявлять эвакуацию половины Запорожья в случае, если в ближайшее время российская армия займет Степногорск и выйдет к реке Конка.

Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинским властям придётся объявлять эвакуацию половины Запорожья в случае, если в ближайшее время российская...

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 «За последние десять дней российская армия практически захватила все Каменское, зашла в Плавни и российские ДРГ наблюдаются на южных окраинах Степногорска. Почему это важно? Самое короткое направление на Запорожье, но не только.

Если посмотреть топографию местности – укрепившись в Каменском, российская армия сможет идти по кряжу аж до Орехова. Это задача минимум.

Если она сможет взять высоты в районе Степногорска, тогда удержать линию фронта до реки Конка будет сложно. А здесь уже – прямые расстояния до Запорожья. Это создает риск для самого города. От Конки до Запорожья 15 км.

Запорожье оказывается в ситуации Херсона. И, как минимум, левобережную часть города придется тоже эвакуировать.

Не говоря о том, что эти сдвиги фронта создают опасность для потери большей части Запорожской области», – тревожится укро-эксперт.

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