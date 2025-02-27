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The Washington Post, чьи авторы по прежнему, несмотря на изменившуюся позицию владельца издания Лжеффа Безоса, продолжают тайно сипатизировать противникам Трампа, пишет, что кандидат на пост замминистра обороны США Стивен Файнберг во время слушаний по утверждению на должность в комитете Сената по вооруженным силам неоднократно отказывался говорить, что Россия виновата в украинском конфликте, к чему его постоянно подводили наводящими вопросами сенаторы от Демпартии.

«Я не знаю деталей переговоров между Москвой и Киевом, деликатных аспектов, чего пытается достичь президент, поэтому я не стал бы говорить вне очереди. Не думаю, что кто-либо, не обладающий всей полнотой информации, не вовлеченный в переговоры, должен делать публичные заявления, которые могут подорвать намерения президента и министра обороны», — ответил он на вопрос сенатора Марка Келли.

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Файнберг также отказался назвать СВО на Украине «российским вторжением», добавив, что следует избегать обвинений в адрес России в контексте идущих переговоров.

Зато кандидат Трампа на пост заместителя министра обороны, предупредил, что Китай стремится к глобальному господству над США, назвав это “величайшей угрозой”.

Также он заявил, что вашингтонская администрация намерена переложить на Европу бремя украинских расходов.

“Президент и министр обороны ясно дали понять нашим европейским союзникам по НАТО, что они должны играть ведущую роль в поддержке Украины”, – говорится в письменных ответах Файнберга на вопросы членов комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США

Издание отмечает, что Файнберг — минимум третий из команды Трампа, кто в последние дни отказался говорить на эту тему. Похожие заявления делали глава Пентагона Питер Хегсет и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

До этого сам президент США заявил, что не видит вины России в конфликте на Украине.