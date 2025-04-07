Американцы «жестко обрабатывают» делегатов из России – Пасков

После визита в США многие политики и чиновники «загадочным образом» становятся крайне проамериканскими.

Об этом эфире видеоблога UkrLife заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До сих пор этот Виткофф ехал в сторону Кремля, в сторону России, несколько раз по несколько часов общался персонально с Путиным. То есть, спецпредставитель Трампа туда ездил, в Москву. А теперь, очевидно, Овальный кабинет говорит: «Нет, мы больше наших туда слать не будем, это ваши уже сюда, к нам, на поклон, на ковер».

И так, чтобы даже те, которые подсанкционные, чтобы они понимали, что земля под их ногами немножко так подгорает. И если Путин не будет слушаться, то вот этого твоего любимого гонца можем задержать.

Могут с ним поработать ихними приемами. Не обязательно с какими-то внешними признаками и последствиями, я имею в виду синяками там, другими кровоподтеками. Они умеют работать с людьми так, чтобы когда они вернулись, они вроде бы те же самые, только у них, скажем так, другая мотивация, другое поведение и другая ценностная система. Много чего у них там меняется», – сказал Пасков.