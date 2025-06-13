Албанские сепаратисты запретили косовским сербам поднимать свой флаг на национальный праздник

Алексей Топоров.  
13.06.2025 17:33
  (Мск) , Белград
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Балканы, Беспредел, Дзен, Дискриминация, Косово, Нацизм, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал


«Основной суд Приштины» оценил решение муниципалитета Грачаница от июня прошлого года «О праздновании Видовдана с использованием символов и флагов Сербии», как «превышение юрисдикции, установленной законом».

Также «суд» сепаратистов считает, что решение сербского анклава «может вызвать межэтническую напряженность», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Основной суд Приштины» оценил решение муниципалитета Грачаница от июня прошлого года «О праздновании Видовдана...

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«Это решение может вызвать межэтническую напряженность, особенно в том случае, если муниципальные власти одобряют одну общину вопреки правовому порядку и чувствам других общин. Эта угроза общественному порядку еще больше, когда символы другого государства организованно выделяются государственными муниципальными властями без согласия или разрешения центральных институтов», – говорится в объяснении решения «основного суда» Приштины.

Также сепаратисты отклонили довод сербского анклава о том, что его решение «не имеет расширенного или постоянного юридического действия, но ограничено по времени 28 июня – днём празднования Видовдана». «Суд» постановил, что временный характер акта не освобождает от его незаконности.

«Я думаю, что суд неверно толкует и политизирует ситуацию. Использование флага нигде не запрещается. Албанский флаг постоянно используется на мероприятиях в Косово, разве он где-то запрещён?  Я могу чётко сказать, что суд принял политическое решение, безусловно, под давлением политических активистов и правящей партии в Косово», – прокомментировал ситуацию KosovoOnline Исполнительный директор Центра защиты демократической культуры Душан Радакович.

Праздник Видовдан традиционно отмечается сербами 28 июня как День святого Вита и годовщины Битвы на Косовом поле.  По легенде, накануне сражения предводителю сербского войска князю Моравской Сербии, святому Лазарю Хребеляновичу явился ангел, который спросил, готов ли он принять мученическую смерть и стяжать Царствие Небесное или остаться жить, но его государство отпадет от Веры Христовой. Князь выбрал Небесное Царство.

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