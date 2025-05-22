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На административном переходе «Яринье» сотрудники так называемой «полиции Косово» начали предупреждать сербских жителей края о том, что они в скором времени не смогут въезжать и выезжать по паспортам Сербии, выданным на косовской территории.

Так Приштина склоняет косовских сербов к получению «гражданства Косово» или миграции из края, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Подобное «нововведение», ограничивающее в правах сербских жителей Косово боевики так называемой «косовской полиции» объясняют «обновлением системы»… и как долго оно продлится – не объясняют.

При этом, согласно соглашению, заключённому 1 сентября 2022 года между Белградом и Приштиной при посредничестве Брюсселя, «каждая из сторон имеет право использовать собственную систему удостоверений личности для поездок через административную линию/границу». Сербия, ранее не признававшая «документы» сепаратистского Косово, согласно этим договоренностям, разрешила албанцам края использовать их при поездках на свою территорию.

Теперь же косовским сербам в односторонним порядке отказывают в праве пользоваться паспортами Сербии, выданными на территориях сербских анклавов Косово.

«Это не просто административное преобразование — это политическое послание и явный акт дискриминации, конечная цель которого — стереть присутствие государства Сербия с территории Косово и Метохии. Это напрямую подрывает и без того скомпрометированный брюссельский диалог и сводит на нет любые предыдущие гарантии свободы передвижения, согласованные обеими сторонами… Где теперь Брюссель и Вашингтон, почему не призывают Приштину к ответу? Где реакция KFOR, OSCE или любой другой международной миссии, которая, по крайней мере, на бумаге должна защищать права человека и реализацию подписанных соглашений? Сербия соблюдала соглашение, Приштина его разрушает», – комментирует происходящее аналитический портал In4s.

При этом на фоне царящего антисербского беззакония «полиция Косово» отчиталась о том, что накануне на территории сербского анклава Грачаница были задержаны трое сербов из-за того, что в их автомобиле были обнаружены несколько плакатов и надписей «националистического содержания».