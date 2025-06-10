Албанец в Косово выкинул мемориальную доску сербской девочке, убитой его соплеменником

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В сербском анклаве в центре Косово – Грачаница, купивший там землю у серба албанец снял и выкинул мемориальную доску в честь убитой 11-летней Биляны Перич.

Девочка была убита албанцами ещё в 1995 году, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Члены семьи Перич вместе с соседями вышли на улицу в знак протеста против действий бесцеремонного албанца. Тот купил недвижимость на улице Царя Лазаря в Грачанице, и по собственной инициативе снял мемориальную доску в честь одиннадцатилетней Биляны Перич, которая находилась у обочины дороги. В 1995 году девочку сбил насмерть албанец.

«Вы видели, что сделал наш сосед-албанец здесь, где была мемориальная доска моему погибшему ребенку в течение 30 лет, она никого не беспокоила, а теперь вдруг кого-то беспокоит. В воскресенье пришел албанец с болгаркой, срезал доску и выбросил ее. Владелец дома, рядом с которым находилась она, был сербом, теперь он принадлежит албанцу. Он никому не сообщил, что собирается это сделать, даже мне как родителю, он сделал это самовольно. Мы сообщили в полицию, полиция провела расследование, однако полиция просит какой-то документ из муниципальной инспекции. Они не несут ответственности за эту землю, а закон Косово говорит совсем другое об обочинах дорог. Председатель муниципалитета Грачаница Лиляна Шубарич поедет на место с представителями Eulex и Unmik и ознакомит их с этим делом», – сказал журналистам Вукашин Перич, отец Биляны Перич.

Как пишет Media Center Čaglavica , Перичи утверждают, что владелец недавно купленного участка не только разрушил мемориал, но и проводил другие работы поблизости, такие как засыпка песком и рытье каналов, что, по их словам, указывает на более масштабную проблему ненадлежащего использования общественного пространства.

По заявлениям семьи, к делу привлечены «косовская полиция» и «муниципальная инспекция», однако никто из них сегодня не явился в ответ на протест семьи, родственников и некоторых соседей.