Албанцы уже в открытую охотятся за сербскими женщинами и детьми в косовском анклаве Северная Митровица

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Количество сексуальных домогательств заезжих албанцев к сербским женщинам и детям в самом крупном сербском анклаве на севере Косово – Северная Митровица, резко возросло.

Произошло это после того, как «премьер-министр» края Альбин Курти запустил в анклав албанских полицейских и открыл транспортное сообщение между Северной и Южной Митровицей, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Одна из пострадавших, пожелавшая остаться неизвестной, рассказала изданию KosovoOnline о неприятной ситуации, в которой она оказалась.

«Как-то вечером, когда я возвращалась от друзей, это было где-то около девяти-девяти тридцати вечера, по дороге в Техническую школу, и за мной последовала машина с албанскими номерами. Из машины мне кричали «красивая, садись к нам!».

Поскольку я была одна, я взяла телефон и сделала вид, как будто звоню кому-то, на самом деле мне было очень страшно. Я не знала, как защитить себя и думала, что если отвечу им, они начнут преследовать меня ещё сильнее», — поведала она.

При этом, по её словам в аналогичную ситуацию попала и её дочь.

«В пять часов вечера мою дочь также зазывали машины, заманивали ребёнка. Провокации албанцев, которые осмелились приехать в нашу часть города, угрожать и провоцировать нас, становятся всё более частыми. Самое главное, может быть, самое печальное, что нам не к кому обратиться за помощью. Несколько раз мои друзья обращались в их полицию, и те регистрировали, что произошел инцидент, в котором часу, и всё. Женщины сегодня ходят со страхом по улицам, я же рекомендую детям оставаться дома или с родителями, как только стемнеет», — добавила пострадавшая.

По ее словам, сексуальные домогательства к женщинам — это еще один способ для албанцев запугать сербов и заставить их покинуть Косово.