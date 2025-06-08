Албанцы уже в открытую охотятся за сербскими женщинами и детьми в косовском анклаве Северная Митровица
Количество сексуальных домогательств заезжих албанцев к сербским женщинам и детям в самом крупном сербском анклаве на севере Косово – Северная Митровица, резко возросло.
Произошло это после того, как «премьер-министр» края Альбин Курти запустил в анклав албанских полицейских и открыл транспортное сообщение между Северной и Южной Митровицей, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Одна из пострадавших, пожелавшая остаться неизвестной, рассказала изданию KosovoOnline о неприятной ситуации, в которой она оказалась.
«Как-то вечером, когда я возвращалась от друзей, это было где-то около девяти-девяти тридцати вечера, по дороге в Техническую школу, и за мной последовала машина с албанскими номерами. Из машины мне кричали «красивая, садись к нам!».
Поскольку я была одна, я взяла телефон и сделала вид, как будто звоню кому-то, на самом деле мне было очень страшно. Я не знала, как защитить себя и думала, что если отвечу им, они начнут преследовать меня ещё сильнее», — поведала она.
При этом, по её словам в аналогичную ситуацию попала и её дочь.
«В пять часов вечера мою дочь также зазывали машины, заманивали ребёнка. Провокации албанцев, которые осмелились приехать в нашу часть города, угрожать и провоцировать нас, становятся всё более частыми. Самое главное, может быть, самое печальное, что нам не к кому обратиться за помощью.
Несколько раз мои друзья обращались в их полицию, и те регистрировали, что произошел инцидент, в котором часу, и всё. Женщины сегодня ходят со страхом по улицам, я же рекомендую детям оставаться дома или с родителями, как только стемнеет», — добавила пострадавшая.
По ее словам, сексуальные домогательства к женщинам — это еще один способ для албанцев запугать сербов и заставить их покинуть Косово.
«Раньше ни у кого из нас не было проблем. Случалось, что албанская машина проезжала через центр северной части Косовской Митровицы, но серьезных проблем не было.
Однако сейчас подобное происходит каждый день, они не выбирают место, время, есть ли в компании дети, женщины постарше или помоложе, девочки ли они. Они не выбирают жертву, их единственная цель — запугать сербский народ, чтобы мы как можно скорее покинули этот район и уехали», — сказала жертва сексуальных домогательств.
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