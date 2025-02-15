Агент Маск загоняет Трампа в российско-китайский капкан – Портников
На президента США Дональда Трампа открыта охота.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире львовского телеканала NTN заявил киевский политический обозреватель и антироссийский пропагандист Виталий Портников.
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Ведущий заметил, что как ЕС с Украиной, так и Москва с Пекином ведут борьбу за то, «кто сумеет подсветить амбиции Трампа лучше».
«Кто заманит Трампа в капкан и там задушит, чтобы он больше вздохнуть никогда не смог. Это такая охота на Трампа – они его загоняют», – сказал Портников.
По его словам, играет в этом роль и миллиардер Илон Маск.
«И в этом им активно помогают агенты влияния в Вашингтоне, начиная с миллиардера Илона Маска, известного своим бизнес-интересами в КНР и своими телефонными разговорами с Путиным. Я думаю, что этот человек, как мне кажется, как считают в медиа, является одним из мощных российских и китайских агентов прямо в Овальном кабинете», – считает эксперт.
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