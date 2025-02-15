Агент Маск загоняет Трампа в российско-китайский капкан – Портников

Игорь Шкапа.  
15.02.2025 12:27
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


На президента США Дональда Трампа открыта охота.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире львовского телеканала NTN заявил киевский политический обозреватель и антироссийский пропагандист Виталий Портников.

На президента США Дональда Трампа открыта охота. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире...

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Ведущий заметил, что как ЕС с Украиной, так и Москва с Пекином ведут борьбу за то, «кто сумеет подсветить амбиции Трампа лучше».

«Кто заманит Трампа в капкан и там задушит, чтобы он больше вздохнуть никогда не смог. Это такая охота на Трампа – они его загоняют», – сказал Портников.

По его словам, играет в этом роль и миллиардер Илон Маск.

«И в этом им активно помогают агенты влияния в Вашингтоне, начиная с миллиардера Илона Маска, известного своим бизнес-интересами в КНР и своими телефонными разговорами с Путиным. Я думаю, что этот человек, как мне кажется, как считают в медиа, является одним из мощных российских и китайских агентов прямо в Овальном кабинете», – считает эксперт.

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