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На президента США Дональда Трампа открыта охота.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире львовского телеканала NTN заявил киевский политический обозреватель и антироссийский пропагандист Виталий Портников.

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Ведущий заметил, что как ЕС с Украиной, так и Москва с Пекином ведут борьбу за то, «кто сумеет подсветить амбиции Трампа лучше».

«Кто заманит Трампа в капкан и там задушит, чтобы он больше вздохнуть никогда не смог. Это такая охота на Трампа – они его загоняют», – сказал Портников.

По его словам, играет в этом роль и миллиардер Илон Маск.