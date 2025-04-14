После того как Киев разорвал дипломатические отношения с Россией, Сирией и КНДР, на очереди оказались африканские страны, некоторые из которых (Мали и Нигер) не стали ждать когда Украина прекратит с ними дипломатические отношения и сделали это сами.

Об этом в авторской колонке для «ПН» пишет Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

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Нельзя сказать, что данные страны разорвали отношения с Украиной на ровном месте. Украина сама полезла в страны Сахеля, чтобы наделать там шума, который задолго до неё устраивал Запад. У Мали и Нигера просто не было другого выхода, поскольку до 2024 года Украина использовала свои посольства в обеих странах для подготовки и внедрения террористов, замаскированных под дипломатов.

Кроме того, ряд африканских стран и ранее заявляли о внешнем вмешательстве Украины и подготовке джихадистов через их посольства. Контрразведка Мали даже предоставила доклад об обнаружении украинских беспилотников и оружия в лагерях исламских боевиков. Малийские разведчики обнаружили подразделения джихадистов, использующие транспортные маршруты через Тунис и Чад, а также установили участие украинских инструкторов и западных ЧВК, которые занимались подготовкой боевиков.

Украинский МИД в своих лучших традициях войны на Донбассе назвал обвинения «вбросом» и «информационной провокацией», так и не предоставив официальных опровержений с фактами. И это несмотря на то, что ранее представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов во время телемарафона заявил, что боевики-туареги в Мали получили от украинской стороны необходимую информацию, «и не только информацию, которая позволила им провести успешную операцию», в результате чего погибло 47 малийских военнослужащих.

По словам Юсова, всё, что делала Украина «происходило в рамках международного права и с учётом необходимых процедур». Однако даже Брюссель и Вашингтон предпочли промолчать, проигнорировав информацию о том, что западные ЧВК помогали Украине инструктировать и вооружать радикальные формирования Сахеля.

После этого 4 августа 2024 г. власти Мали разорвали дипломатические отношения с Киевом, а через 2 дня их примеру последовал Нигер, к которому собирается присоединиться Буркина-Фасо. Более того, вследствие этого около 30 стран Африки ополчились на Украину, а позже воздержались или вообще выступили против резолюций, поддерживающих территориальную целостность Украины в ООН.

Вскоре уже весь «Глобальный Юг» косо смотрел на Украину, которая заручившись поддержкой Запада, так беззастенчиво демонстрировала своё истинное лицо всему миру. Многие поставили под сомнение украинские рассказы о «российской агрессии», а Украина, чувствуя себя за спиной Запад, даже и не пыталась наладить связи с африканскими странами.

Проблемы Киев усугубляло то, что международные наблюдатели уже давно фиксировали утечку украинского оружия на «серые» и «чёрные» рынки. В 2023–2024 годах это была Восточная Европа и Ближний Восток, а теперь и Африка. В общем и целом мир наблюдает как Украина распространяет свою ненависть с соседних с ней стран на остальной мир и наводняет другие оружием. Словно она недовольна тем, что воюет одна и хочет такой же участи другим.

К слову, совсем недавно, уже в апреле 2025 г., министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп прямо назвал Украину террористическим государством, что спровоцировало новый этап больших проблем для Киева.

«Украина является террористическим государством. Украина открыто заявила о своей поддержке террористических группировок в Сахеле, особенно в Мали, что привело к гибели многих наших солдат и граждан. Мы осуждаем эти действия и считаем, что Украина должна понести ответственность», – заявил он.

Это заявление и другие реакции мировой общественности на действия Украины вместо жертвы «российской агрессии» делают из Киева озлобленного на весь мир изгоя. Украина продолжает нести знамя ненависти по земному шару, что сильно бьёт по легитимности и прозрачности военной помощи Киеву. Особенно это подрывает доверие к Украине не только в Африке, но и среди западных партнёров Киева, которые предпочли дистанцироваться от мирового напряжения.

Не будет лишним добавить, что Украина отнюдь не по собственному желанию наживает себе врагов. Практически все её действия так или иначе планируются не в самой Украине, и уж тем более не самими украинцами. Та политика, которую выстраивал Киев даже внутри своей страны, полностью написана внешними силами Запада.

Толпы националистов, война на Донбассе и все вытекающие последствия – закономерный итог того пути, который выбрали для Украины её хозяева, сделав из неё страну-наёмника. Наёмника, который слепо жертвуя своим дипломатическим положением в странах «Глобального Юга», сегодня в очередной раз выполнил грязную работу за своего хозяина.