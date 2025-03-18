АдГ обвинила Мерца в грязном использовании украинской войны

Елена Острякова.  
18.03.2025 20:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Германия, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Победившая на внеочередных выборах в Германии ХДС/ХСС навязывает огромные долги нашим детям и внукам, которых в конце-концов хочет еще и отправить на войну.

Об этом сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла заявил сегодня в Бундестаге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Победившая на внеочередных выборах в Германии ХДС/ХСС навязывает огромные долги нашим детям и внукам,...

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Он обратился к вероятному будущему канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу.

«Из-за Дональда Трампа вы все теперь думаете, что внезапно потеряли своего единственного иностранного партнера. Ты же не должен руководствоваться односторонними принципами, герр Мерц. Тебе больно осознавать, что американцы теперь продвигают свои собственные интересы в своих требованиях. Какой сюрприз.

Я спрашиваю тебя, а в чем наши интересы. Как на самом деле должна быть обеспечена немецкая и европейская безопасность? Ты думаешь, что можешь использовать украинскую войну как легитимацию для нового раздела европейского континента.

Нам не нужны новые образы врагов, как вы их сегодня обрисовали, мистер Мерц. На нужен прочный мир на европейском континенте. Старый свет должен вести переговоры и отстаивать свои собственные интересы», – сказал Крупалла.

Сегодня Бундестаг большинством голосов принял поправки в конституцию Германии для увеличения госдолга на 500 млрд евро, что позволит существенно увеличить расходы на оборону.

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