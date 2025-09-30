«Адекватный шаг. Поступил бы так же» – беглый иноагент о повышении НДС в России 

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Решение российского правительства поднять ставку НДС с 20% до 22% вполне оправданный шаг.

Об этом в эфире видеоблога СМИ-иноагента «Сота» заявил бежавший в ЕС иноагент-экономист Дмитрий Некрасов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущий сразу же попытался создать негативный для РФ фон, назвав повышение НДС «прямым залезанием в кошельки россиян для того, чтобы продолжать войну», поинтересовавшись, не много ли 2%.

«Это очень логичный ход. Что значит много, мало? Это сложный вопрос. В принципе, это очень ожидаемая мера. Если я бы находился в том положении, в котором находится российское правительство, экономический блок, когда нужно повышать какие-то налоги, я бы тоже повышал НДС», – сказал экономист.

Иноагент, впрочем, поспешил добавить, что с точки зрения экономики, лучше не воевать.

«Если б не воевали, не нужно было бы повышать налоги. Но если уже есть установка, что нужно повысить налоги, то, в общем-то, та форма, в которой это было повышено, на мой взгляд, более чем адекватная», – считает беглый экономист.

По его словам, путь повышения НДС – это путь, которым «не одно десятилетие идёт большинство развитых стран».