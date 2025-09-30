«Адекватный шаг. Поступил бы так же» – беглый иноагент о повышении НДС в России 

Игорь Шкапа.  
30.09.2025 17:18
  (Мск) , Киев
Просмотров: 338
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Финансы


Решение российского правительства поднять ставку НДС с 20% до 22% вполне оправданный шаг.

Об этом в эфире видеоблога СМИ-иноагента «Сота» заявил бежавший в ЕС иноагент-экономист Дмитрий Некрасов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Решение российского правительства поднять ставку НДС с 20% до 22% вполне оправданный шаг. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущий сразу же попытался создать негативный для РФ фон, назвав повышение НДС «прямым залезанием в кошельки россиян для того, чтобы продолжать войну», поинтересовавшись, не много ли 2%.

«Это очень логичный ход. Что значит много, мало? Это сложный вопрос. В принципе, это очень ожидаемая мера. Если я бы находился в том положении, в котором находится российское правительство, экономический блок, когда нужно повышать какие-то налоги, я бы тоже повышал НДС», – сказал экономист.

Иноагент, впрочем, поспешил добавить, что с точки зрения экономики, лучше не воевать.

«Если б не воевали, не нужно было бы повышать налоги. Но если уже есть установка, что нужно повысить налоги, то, в общем-то, та форма, в которой это было повышено, на мой взгляд, более чем адекватная», – считает беглый экономист.

По его словам, путь повышения НДС – это путь, которым «не одно десятилетие идёт большинство развитых стран».

«Именно по тем же самым причинам российское правительство его повышало», – резюмировал Некрасов.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить