«А ВСУ будут пехотой»: украинская дипломатия требует вместо НАТО новый союз с ядерным оружием
Учитывая, что Украина не будет принята в НАТО, ей нужно уже сейчас проявлять инициативу и договариваться с отдельными странами Европы о создании альтернативного альянса.
Об этом на телеканале «Эспрессо» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению Чалого, роль пехоты в таком союзе будет выполнять миллионная украинская армия.
«Сейчас эта коалиция поддержки Украины шире. Там есть страны и Тихоокеанского региона, есть некоторые страны даже Африки. И я думаю, что формироваться будет такая ад-хок структура, на основе которой может потом сформирована быть какая-то уже организация. Я думаю, что Британия, Франция, Германия, каждая из этих стран имеет свои национальные интересы.
Я все-таки думаю, что надо нам скорее инициативы проявлять, говорить о субрегиональном оборонительном союзе между Украиной, Британией, Балтией и Польшей. Это сопоставимый с российским по населению, меньше боеголовок ядерных, но все равно ядерный вариант.
И все-таки больше всего эффективны на сегодня вооруженные силы, силы обороны, украинский миллион. Ну и я надеюсь на поляков, что они будут заканчивать со всякими играми в политике историческими, а снова вернутся к вопросу безопасности», – заявил Чалый.
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