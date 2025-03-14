«А ВСУ будут пехотой»: украинская дипломатия требует вместо НАТО новый союз с ядерным оружием

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Учитывая, что Украина не будет принята в НАТО, ей нужно уже сейчас проявлять инициативу и договариваться с отдельными странами Европы о создании альтернативного альянса.

Об этом на телеканале «Эспрессо» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Чалого, роль пехоты в таком союзе будет выполнять миллионная украинская армия.