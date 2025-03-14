«А ВСУ будут пехотой»: украинская дипломатия требует вместо НАТО новый союз с ядерным оружием

Анатолий Лапин.  
14.03.2025 09:56
  (Мск) , Киев
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Украина, Франция


Учитывая, что Украина не будет принята в НАТО, ей нужно уже сейчас проявлять инициативу и договариваться с отдельными странами Европы о создании альтернативного альянса.

Об этом на телеканале «Эспрессо» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Учитывая, что Украина не будет принята в НАТО, ей нужно уже сейчас проявлять инициативу...

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По мнению Чалого, роль пехоты в таком союзе будет выполнять миллионная украинская армия.

«Сейчас эта коалиция поддержки Украины шире. Там есть страны и Тихоокеанского региона, есть некоторые страны даже Африки. И я думаю, что формироваться будет такая ад-хок структура, на основе которой может потом сформирована быть какая-то уже организация. Я думаю, что Британия, Франция, Германия, каждая из этих стран имеет свои национальные интересы.

Я все-таки думаю, что надо нам скорее инициативы проявлять, говорить о субрегиональном оборонительном союзе между Украиной, Британией, Балтией и Польшей. Это сопоставимый с российским по населению, меньше боеголовок ядерных, но все равно ядерный вариант.

И все-таки больше всего эффективны на сегодня вооруженные силы, силы обороны, украинский миллион. Ну и я надеюсь на поляков, что они будут заканчивать со всякими играми в политике историческими, а снова вернутся к вопросу безопасности», – заявил Чалый.

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