«А представляете, если пойдут гробы из Украины?» – Стармер и Макрон боятся ввести войска даже во Львов

Михаил Рябов.  
09.03.2025 17:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1105
 
Великобритания, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Франция


Власти Великобритании и Франции опасаются ввода своих контингентов на Украину, поскольку военные стран НАТО могут стать приоритетной целью для ударов ВС РФ, и поток гробов спровоцирует отставку правительств в Париже и Лондоне.

Об этом в своем видеоблоге рассказал украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Власти Великобритании и Франции опасаются ввода своих контингентов на Украину, поскольку военные стран НАТО...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Европа опасается, откровенно боится вводить свои войска на территорию Украины – без поддержки США и согласования с Россией. США должны добиться согласия ввода этих войск или дать гарантии безопасности.

Иначе Европа опасается, что введенные войска – даже не на линию фронта, а где-нибудь во Львов – станут приоритетной целью для российских ракетных атак, а понесенные потери этих европейских армий могут стать причиной внутренних политических кризисов в Британии, во Франции, где внутренняя ситуация и так не очень хорошая.

А представляете, если пойдут гробы из Украины? Тогда и правительство Стармера, и правительство Макрона может быть достаточно быстро свергнуто новой волной недовольства и протестов», – заключил Бортник.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить