«Мы с Путиным боремся или провоцируем гражданскую войну в ЕС?» – румынский евродепутат

Внутренняя политика руководства ЕС разрушает Европу и никак не способствует её безопасности.

Об этом на заседании Европарламента заявил депутат от Румынии Адриан-Джордже Аксиния, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нет никаких сомнений, кто агрессор, а кто жертва. Агрессор – Россия, а жертва Украина. Нет никаких сомнений в том, что у России ничего не получится. Единственное, что может остановить Россию – это реальная сила. И общее направление на укрепление европейской армии – это хорошо. Но вы не сможете уйти от фундаментальных вопросов. Вы говорите о безопасности Европы, это замечательно.

Я хотел бы спросить – как безопасность Европы обеспечивается отменой выборов в Румынии и недопущением к ним кандидата, набравшего 50% голосов? Как уничтожение оппозиции, отбирание денег у оппозиционных партий и посадка в тюрьму оппозиционеров служит безопасности Европы? Как ваша миграционная политика обеспечивает безопасность в Европе?» – наседал румын.