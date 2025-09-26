«Ждуны повсюду! В народе, во власти, в спецслужбах» – украинский полковник

Несмотря на многолетние чистки, многие украинцы всё ещё ждут Россию – и даже помогают спецслужбам РФ.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил украинский военный эксперт, полковник ВВС в отставке Роман Свитан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Контрразведка работает в поте лица, докладываю из первых уст. Всё ещё очень много российского навоза на Украине осталось. И оно не только болтается по базарам и улицам, оно ещё и во властных структурах , и в силовых органах, в том числе! И в энергетических, и так далее», – бил тревогу Свитан.

«Поэтому надо максимально помогать контрразведке по выявлению этих ждунов, агентов российских спецслужб разного уровня. Всему обществу надо обращать на это внимание.

Ждунов достаточно не только на востоке, но и на западе, и в центре. И они не просто так сидят на завалинке и ждут Русский мир. Они реально помогают российским спецслужбам, в том числе по наведению ракет», – добавил он.