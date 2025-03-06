Зеленский сделал вид, что извиняется в попытке избежать наказания от США – Бондаренко

Анатолий Лапин.  
06.03.2025 11:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, США, Украина


Владимиру Зеленскому пришлось опубликовать сообщение, в котором он якобы извинился перед США.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимиру Зеленскому пришлось опубликовать сообщение, в котором он якобы извинился перед США. Об этом...

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«Украина попросту сейчас наказана, вот так будем говорить, ее показательно наказали, устроили показательную порку за поведение Зеленского, за несговорчивость и так далее. Зеленский хотел заручиться поддержкой Европы, в Европе ему сказали, что «сорри, но мы не можем заменить собой Соединенные Штаты, это несоизмеримые величины».

И Зеленскому пришлось фактически, есть такое выражение, идти в Каноссу [в современности под этим выражением понимают акт покаяния или покорности]. Вот он как бы решил снизить градус напряженности и даже сделать какой-то такой вид, что он извиняется», – заявил Бондаренко.

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