Зеленский пугает Москву «сильными шагами» США в случае отказа от 30-дневного перемирия

Вадим Москаленко.  
12.03.2025 20:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 256
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Если Москва откажется от временного перемирия, США усилят санкции и помощь Украине.

Об этом на брифинге заявил утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Москва откажется от временного перемирия, США усилят санкции и помощь Украине. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Просроченного» спросили, что сделает Америка, если Россия не согласится на перемирие.

«[Америка сделает] сильные шаги в отношении российской стороны. Сильные шаги, и я так понимаю, что мы можем рассчитывать на сильные шаги.

Я не знаю деталей пока что, однако мы говорим о санкционных действиях соответственно, ну и усилении Украины», – рассуждал Зеленский.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить