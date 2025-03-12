Зеленский пугает Москву «сильными шагами» США в случае отказа от 30-дневного перемирия
12.03.2025 20:58
(Мск) , Киев
Если Москва откажется от временного перемирия, США усилят санкции и помощь Украине.
Об этом на брифинге заявил утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Просроченного» спросили, что сделает Америка, если Россия не согласится на перемирие.
«[Америка сделает] сильные шаги в отношении российской стороны. Сильные шаги, и я так понимаю, что мы можем рассчитывать на сильные шаги.
Я не знаю деталей пока что, однако мы говорим о санкционных действиях соответственно, ну и усилении Украины», – рассуждал Зеленский.
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