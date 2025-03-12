Если Москва откажется от временного перемирия, США усилят санкции и помощь Украине.

Об этом на брифинге заявил утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Просроченного» спросили, что сделает Америка, если Россия не согласится на перемирие.

«[Америка сделает] сильные шаги в отношении российской стороны. Сильные шаги, и я так понимаю, что мы можем рассчитывать на сильные шаги.

Я не знаю деталей пока что, однако мы говорим о санкционных действиях соответственно, ну и усилении Украины», – рассуждал Зеленский.