Зеленский, Буданов и Малюк могли устроить провокацию с дронами в Польше ради получения западного ПВО – британский эксперт
Провокацию с падением российских дронов-обманок «Гербера» в Польше могли устроить украинские спецслужбы по согласованию с просроченным диктатором Владимиром Зеленским.
Об этом в эфире видеоблога The Duran заявил британский политический аналитик Александр Меркурис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По мнению эксперта, украинские спецслужбы, вероятно, собрали несколько уцелевших после работы в небе над Украиной беспилотников, починили их и отправили на Польшу.
«Вы можете представить, что он (Зеленский), Буданов и Малюк собрались вместе и сказали: «Давайте попробуем, когда русские нанесут очередной большой ракетно-дроновый удар по западной Украине, соберем все дроны «Гербера», которые мы нашли по всей Украине, отправим их в Польшу, и скажем, что это русские.
Скажем европейцам и американцам: «Смотрите, нам нужна ваша помощь, чтобы разобраться с этим, приведите свои ВВС и ПВО»…», – сказал он.
«У Зеленского есть мотивы и средства – и он из тех, кто может это сделать. У украинцев есть организаторские способности, чтобы это сделать. Люди, которые смогли провести атаки беспилотников на российские авиабазы, безусловно, могут отремонтировать несколько российских беспилотников-приманок и отправить их через Польшу», – отметил Меркурис.
