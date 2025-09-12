Зеленский, Буданов и Малюк могли устроить провокацию с дронами в Польше ради получения западного ПВО – британский эксперт

Анатолий Лапин.  
12.09.2025 19:46
  (Мск) , Киев
Просмотров: 292
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Провокации, Россия, Украина


Провокацию с падением российских дронов-обманок «Гербера» в Польше могли устроить украинские спецслужбы по согласованию с просроченным диктатором Владимиром Зеленским.

Об этом в эфире видеоблога The Duran заявил британский политический аналитик Александр Меркурис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Провокацию с падением российских дронов-обманок «Гербера» в Польше могли устроить украинские спецслужбы по согласованию...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По мнению эксперта, украинские спецслужбы, вероятно, собрали несколько уцелевших после работы в небе над Украиной беспилотников, починили их и отправили на Польшу.

«Вы можете представить, что он (Зеленский), Буданов и Малюк собрались вместе и сказали: «Давайте попробуем, когда русские нанесут очередной большой ракетно-дроновый удар по западной Украине, соберем все дроны «Гербера», которые мы нашли по всей Украине, отправим их в Польшу, и скажем, что это русские.

Скажем европейцам и американцам: «Смотрите, нам нужна ваша помощь, чтобы разобраться с этим, приведите свои ВВС и ПВО»…», – сказал он.

«У Зеленского есть мотивы и средства – и он из тех, кто может это сделать. У украинцев есть организаторские способности, чтобы это сделать. Люди, которые смогли провести атаки беспилотников на российские авиабазы, безусловно, могут отремонтировать несколько российских беспилотников-приманок и отправить их через Польшу», – отметил Меркурис.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить