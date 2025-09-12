Провокацию с падением российских дронов-обманок «Гербера» в Польше могли устроить украинские спецслужбы по согласованию с просроченным диктатором Владимиром Зеленским.

Об этом в эфире видеоблога The Duran заявил британский политический аналитик Александр Меркурис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению эксперта, украинские спецслужбы, вероятно, собрали несколько уцелевших после работы в небе над Украиной беспилотников, починили их и отправили на Польшу.

«Вы можете представить, что он (Зеленский), Буданов и Малюк собрались вместе и сказали: «Давайте попробуем, когда русские нанесут очередной большой ракетно-дроновый удар по западной Украине, соберем все дроны «Гербера», которые мы нашли по всей Украине, отправим их в Польшу, и скажем, что это русские.

Скажем европейцам и американцам: «Смотрите, нам нужна ваша помощь, чтобы разобраться с этим, приведите свои ВВС и ПВО»…», – сказал он.