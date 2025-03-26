Зе-команда доигралась до того, что Украина может лишиться всех АЭС

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Украинцам придётся отдать США свои атомные электростанции, в то время как Запорожская АЭС скорее всего останется российской.

Об этом в интервью Елене Курбановой заявил экс-спикер парламента, а ныне простой депутат Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пришёл Трамп, и сказал: Вы там предлагали нам металлы, так мы готовы их забрать. Так же сейчас произошло с энергетикой. Когда офис президента решил поиграть и сказать, давайте мы вам отдаем Запорожскую атомную станцию в управление, уважаемые наши американские партнеры. И те сказали: окей, но мы всю энергетику хотим получить в управлении. И такие нарративы уже пошли», – сказал Разумков.

Депутат Рады возмутился, что теперь Украина отдаст Америке свои электростанции, тогда как Запорожская АЭС может остаться у России.