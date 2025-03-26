Зе-команда доигралась до того, что Украина может лишиться всех АЭС
Украинцам придётся отдать США свои атомные электростанции, в то время как Запорожская АЭС скорее всего останется российской.
Об этом в интервью Елене Курбановой заявил экс-спикер парламента, а ныне простой депутат Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Пришёл Трамп, и сказал: Вы там предлагали нам металлы, так мы готовы их забрать.
Так же сейчас произошло с энергетикой. Когда офис президента решил поиграть и сказать, давайте мы вам отдаем Запорожскую атомную станцию в управление, уважаемые наши американские партнеры. И те сказали: окей, но мы всю энергетику хотим получить в управлении. И такие нарративы уже пошли», – сказал Разумков.
Депутат Рады возмутился, что теперь Украина отдаст Америке свои электростанции, тогда как Запорожская АЭС может остаться у России.
«Плюс параллельно рашисты выступили и сказали: нет-нет-нет, мы Запорожскую атомную станцию вообще не обсуждаем. То есть мы вместо того, чтобы передать ЗАЭС американцам, которые бы это курировали, имеем сегодня риск потерять контроль над своими станциями, передать их в управление, в собственность.
Кстати, у нас [парламента] тоже нет ответа на этот вопрос. А как дальше будут развиваться события? Что видит офис президента? Он вообще видит? Есть ли вообще планы?» – усомнился Разумков.
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