Запорожское направление оживает: ВС РФ прорывают первую линию обороны ВСУ

Олег Кравцов.  
17.03.2025 13:27
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запорожье, Россия, Украина


Долгое время Запорожское направление оставалось относительно статичным, но в последнее время ситуация меняется.

Так, Миноброны РФ объявило об освобождении очередного населенного пункта на этом направлении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Долгое время Запорожское направление оставалось относительно статичным, но в последнее время ситуация меняется. Так,...

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«Подразделения группировки войск «Днепр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Степовое Запорожской области», – говорится в сводке российского оборонного ведомства.

Несколькими днями ранее стало известно об освобождении села Пятихатки в Запорожской области.

«После продвижения в Пятихатках, ВС РФ активизировались на Ореховском направлении и давят в районе Щербаков и Малых Щербаков, добившись ощутимых тактических успехов», – отмечает эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Военный блогер Юрий Подоляка, ссылаясь на свои источники, пишет, что «практически сломлено сопротивление противника в Малых Щербаках, и там идет зачистка».

«Таким образом можно констатировать, что наши части первую линию обороны на Запорожском направлении прорвали. Причем на довольно широком фронте, создав уже серьезные оперативные проблемы для гарнизона ВСУ в Каменском. А на горизонте уже рисуются и проблемы для гарнизона Орехова», – подчеркивает Подоляка.

Впрочем, тг-канал «Два майора», который связывают с Погранслужбой ФСБ, в утренней сводке относительно Щербаков, Степового и Малых Щербков пишет, что «враг тянет подкрепления и говорить о полном контроле указанных н.п. рано», отмечая действия российских десантников из 247-го и 108-го полков.

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